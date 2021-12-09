Раніше повідомляли, що чоловіка оголосили в міжнародний розшук. Це зробили за поданням НАБУ.

Зауважте Бізнесмена Галантерніка оголосили в національний і міжнародний розшук

Детальніше про рішення суду

Заочний арешт йому призначили в рамках обрання запобіжного заходу. Це рішення розраховане на 2 місяці. А після закінчення терміну дії будуть розглядати питання про його продовження.

Повний текст рішення суду мають оприлюднити 14 грудня. Бізнесмен зможе оскаржити його протягом 5 днів. Слід зазначити, що заочний арешт потрібен для пришвидшення оголошення Галантерника у міжнародний розшук засобами Інтерполу.

Обрання запобіжного заходу Галантерніку: дивіться відео