Весна победит: первые сакуры и магнолии зацвели в Одесском ботаническом саду

В Одесском ботаническом саду начинают расцветать первые в 2022 году сакуры и магнолии. Посетить ботсад можно ежедневно с 11:00 до 16:00, кроме понедельника.

Как рассказала директор Одесского ботанического сада Людмила Левчук, сейчас начинают цвести первые сакуры – махровые сорта, слива мелкопильчастая.

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Кроме сакуры в ботаническом саду уже цветут и другие цветы, деревья и кусты. Своим цветом несмотря на войну украшают Одессу, в частности, морозники, нарциссы, гиацинты, юноны и тюльпаны.

В ботаническом саду сакуры представлены очень неплохой коллекцией. И сакура, к которой мы привыкли – сакура "канзан", будет цвести уже через неделю – полторы,

– отметила Левчук.

Также сейчас в Одесском ботаническом саду цветет магнолия, там ее более 10 сортов. Пока расцвела розовая магнолия суланжа и звездчатая. Также есть несколько сортов, в которых желтые цветы.

Заметим, что в 2022 году ботаническому саду Одесского национального университета имени Мечникова исполнится 155 лет. Всего его коллекция насчитывает около 4 000 видов растений.

В ботаническом саду Одессы появляется первый цвет / Фото "Суспільного"