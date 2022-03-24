Напуганные пеликаны побили собственные яйца

В настоящее время животные находятся в безопасности. Однако они очень пугаются сирен и громких звуков от взрывов.

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В первые дни войны слон Хорас очень пугался взрывов и сигналов воздушной тревоги. Где-то неделю ему пришлось давать успокоительное, то же касается зебр. Им было очень страшно. Успокоительное даем животным до сих пор,

– рассказал гендиректор зоопарка Кирилл Трантин.

В зоопарке усилили ветеринарный контроль за состоянием животных. Уже почти месяц в соседней комнате с Харосом живет смотрительница.

Несколько пар пеликанов отложили яйца. Однако из-за ночных атак над городом и артобстрелов испуганные птицы подавили будущее потомство.

Горилла, которая ничего не боится

Стойко переносит все ужасы войны единственная горилла в Украине – 47-летний самец Тони. Горилла хорошо выглядит и имеет хороший аппетит. Никакие взрывы и рашисты ее не пугают.

Горилла Тони не боится руссни / Фото "Сегодня"

Проблем с кормами нет. Была проблема со снабжением зеленого корма – салатов, лука. Но мы тоже не сидим без дела – сделали свои теплицы и даже собрали первый урожай молодого салата, который пойдет на корм животным,

– подчеркнули работники.

Из-за опасности животных перестали выводить на улицу. Малоподвижный образ жизни зверей грозит ожирением, поэтому их начали меньше кормить.

Киевскому зоопарку помогают коллеги из зоопарков Берлина и Праги. Они послали сухие корма для фламинго, жирафов, слона. В то же время киевлян просят не приносить животным продукты, которые быстро портятся.