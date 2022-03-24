Налякані пелікани побили власні яйця

Наразі тваринки перебувають у безпеці. Однак вони дуже лякаються сирен та гучних звуків від вибухів.

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У перші дні війни слон Хорас дуже боявся вибухів та сигналів повітряної тривоги. Десь тиждень йому довелося давати заспокійливе, те ж стосується зебр. Їм було дуже страшно. Заспокійливе даємо тваринам досі,

– розповів гендиректор зоопарку Кирило Трантін.

У зоопарку посилили ветеринарний контроль за станом тварин. Вже майже місяць у сусідній кімнаті з Харосом живе наглядачка.

Кілька пар пеліканів відклали яйця. Однак через нічні атаки над містом та артобстріли налякані птахи придушили майбутнє потомство.

Горила, яка нічого не боїться

Стійко переносить всі жахи війни єдина горила в Україні – 47-річний самець Тоні. Горила має добрий вигляд та апетит. Ніякі вибухи та рашисти її не лякають.



Горила Тоні не боїться русні / Фото "Сьогодні"

Проблем із кормами немає. Була проблема з постачанням зеленого корму – салатів, цибулі. Але ми теж не сидимо без діла – зробили свої теплиці та навіть зібрали перший урожай молодого салату, який піде на корм тваринам,

– наголосили працівники.

Через небезпеку тварин перестали виводити на вулицю. Малорухливий спосіб життя звірів загрожує ожирінням, тому їх почали менше годувати.

Київському зоопарку допомагають колеги із зоопарків Берліна та Праги. Вони надіслали сухі корми для фламінго, жирафів, слона. Водночас киян просять не приносити тваринкам продукти, які швидко псуються.