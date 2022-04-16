Як розповіла директорка Одеського ботанічного саду Людмила Левчук, зараз починають цвісти перші сакури – махрові сорти, слива дрібнопилчаста.

Цікаво Тварини на заспокійливому: як виживає Київський зоопарк під час війни

Крім сакури у ботанічному саді вже цвітуть й інші квіти, дерева та кущі. Своїм цвітом попри війну прикрашають Одесу, зокрема, чемерники, нарциси, гіацинти, юнони та тюльпани.

У ботанічному саду сакури представлені дуже непоганою колекцією. Та сакура, до якої ми звикли – сакура "канзан", буде цвісти вже за тиждень – півтора,

– зазначила Левчук.

Також зараз в Одеському ботанічному саду квітне магнолія, там її понад 10 сортів. Поки розцвіла рожева магнолія суланжа та зірчаста. Також є декілька сортів, в яких жовті квіти.

Зауважимо, що у 2022 році ботанічному саду Одеського національного університету імені Мечникова виповниться 155 років. Загалом його колекція налічує близько 4 000 видів рослин.

У ботанічному саду Одеси з'являється перший цвіт / Фото "Суспільного"