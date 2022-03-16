Состояние одного человека – средней тяжести, другого – довольно тяжелое. Об этом в эфире 24 канала сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Ситуация в области – тревожная
По его словам, 15 марта в области прошло довольно тревожно.
Враг и дальше пытается атаковать наши объекты критической инфраструктуры, военные объекты,
– подчеркнул Братчук.
Он отметил, что, вероятно, существует риск высадки морского десанта. Однако пока подготовки к этому не видно.
Пускай разведывают и прут, – Братчук
"Мы понимаем, что враг пытается провести разведку нашей системы противовоздушной обороны. Пускай пробуют, пускай разведывают и прут на нас. Добро пожаловать в ад", – добавил Братчук.