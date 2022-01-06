Во время новогоднего застолья в Одесской области умер военный: проверяют командиров

В Одесской области во время новогоднего застолья случился трагический инцидент – умер солдат. Сейчас правоохранители проверяют версию о халатности командования воинской части.

По предварительным данным, 30 декабря 2021 года командование организовало предновогоднее празднование на территории воинской части. После этого трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Через некоторое время одного из них обнаружили без сознания, его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи. Остальные двое солдат госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии,

– отметили в прокуратуре.

Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере начала уголовное производство по факту халатного отношения к службе военными служебными лицами воинской части ВСУ в Одесской области.

следователи выясняют обстоятельства трагедии;

назначен ряд судебно-медицинских экспертиз и допросы свидетелей.

Похожий инцидент в Кривом Роге

Трагедия случилась 31 октября в воинской части 3011. 21-летнего солдата срочной службы нашли возле казармы с черепно-мозговой травмой. Он был без сознания.

Парня отвезли в больницу. Там медики провели ему операцию. После этого военного перевели в реанимацию и подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Выжить молодому человеку не удалось.

Сейчас правоохранители рассматривают 2 версии случившегося – умышленное убийство и самоубийство. О погибшем известно лишь то, что он был родом не из Кривого Рога.

Полиция 30 декабря открыла уголовное дело по статье "умышленное убийство".