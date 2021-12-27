Выпала с 9 этажа: в Одессе с крыши магазина сняли тело женщины
Источник:ГСЧС
В Одессе женщина выпала из окна 9 этажа своей квартиры. Спасателям пришлось снимать ее тело с крыши магазина.
Трагический инцидент произошел в понедельник, 27 декабря, в Суворовском районе Одессы. Снять тело женщины спасатели помогли сотрудникам полиции в 12:12.
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Тело погибшей сняли с помощью веревки
По словам очевидцев, женщина выпрыгнула из окна на девятом этаже и приземлилась на крышу пристроенного магазина.
Тело погибшей спасатели сняли с помощью спасательной веревки и носилок и передали его работникам Нацполиции.
Сейчас устанавливают причину смерти и обстоятельства происшествия. От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекали 1 единицу техники и 7 человек из личного состава.
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