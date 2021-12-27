Трагічний інцидент трапився в понеділок, 27 грудня, в Суворовському районі Одеси. Зняти тіло жінки рятувальники допомогли співробітникам поліції о 12:12.

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Тіло загиблої зняли за допомогою мотузки

За словами очевидців, жінка вистрибнула з вікна на дев'ятому поверсі і приземлилася на дах прибудованого магазину.

Тіло загиблої рятувальники зняли за допомогою рятувальної мотузки та нош і передали його працівникам Нацполіції.

Наразі встановлюють причину смерті та обставини події. Від Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучали 1 одиницю техніки та 7 людей з особового складу.

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