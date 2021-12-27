Трагічний інцидент трапився в понеділок, 27 грудня, в Суворовському районі Одеси. Зняти тіло жінки рятувальники допомогли співробітникам поліції о 12:12.
Зверніть увагу В одеському СІЗО охоронець вистрілив у в'язня під час спроби втечі
Тіло загиблої зняли за допомогою мотузки
За словами очевидців, жінка вистрибнула з вікна на дев'ятому поверсі і приземлилася на дах прибудованого магазину.
Тіло загиблої рятувальники зняли за допомогою рятувальної мотузки та нош і передали його працівникам Нацполіції.
Наразі встановлюють причину смерті та обставини події. Від Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучали 1 одиницю техніки та 7 людей з особового складу.
Трагічні інциденти в Одесі: останні новини
- Вночі 10 грудня на Одещині сталася моторошна аварія: водій легковика на великій швидкості влетів у дерево. Чоловік загинув від отриманих ран ще до приїзду швидкої допомоги.
- В Одеській області неподалік станції Чубівка електропотяг збив 17-річного юнака.
- В Одесі місцевий мешканець вбив мачуху під час сварки. Вбивство сталось вночі 25 грудня у Київському районі міста.