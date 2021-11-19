Забирала взятку частями: громко задержали чиновницу одесского горсовета

В Одессе правоохранители задержали с поличным работницу горсовета, которую подозревают в коррупции. Она в этот момент как раз получала последнюю часть взятки – 400 долларов.

По данным следователей эта женщина уже получала от того же лица 800 долларов. Это задержание провели 18 ноября.

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Зафиксировали все, что нужно

Факт получения первых 2 частей взятки правоохранители задокументировали. Поэтому избежать ответственности чиновнице, вероятно, не удастся.

Подозреваемая является чиновницей одного из коммунальных предприятий горсовета Одессы. Однако не разглашают, какого именно.



Деньги, которые изъяли правоохранители / Фото Нацполиции

Что грозит задержанной

Сейчас следователи готовят подозрение, которое хотят объявить женщине. Преступление расследуют по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Однако по ее части, предусматривающей вероятный сговор нескольких человек. Поэтому максимальное наказание по ней – 10 лет заключения.

Другой подозреваемый во взяточничестве

16 ноября агенты СБУ задержали чиновника горсовета Харьковщины. По данным правоохранителей, он обложил данью местных предпринимателей.

Мужчина якобы неоднократно вымогал у предпринимателей деньги за "невмешательство" в деятельность. Его задержали в момент получения 18 тысяч гривен от бизнесмена.