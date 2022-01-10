Смертельна ДТП в Одеській області: автомобіль розірвало на частини

Водій автомобіля на величезній швидкості влетів у стовп на Одещині. Від удару автомобіль розлетівся на частини.

Моторошна автопригода сталася 10 січня зранку в Білгороді-Дністровському. Водій Daihatsu влетів у стовп на перехресті вулиць Портова й Незалежності.

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Авто влетіло в стовп

Відомо, що під час руху водій не вмикав фари. Погодні умови не сприяли безпеці на дорозі – довкола був густий туман.

Керманич не впорався з керуванням та наїхав на бордюр. Машину підкинуло в повітря.



Водій проігнорував ПДР / Фото "Новости Одесса"

На швидкості автомобіль врізався у стовп, який і розірвав транспортний засіб. Частина авто залишилася на бетонній конструкції, а інша – відлетіла на 10 метрів.



Автомобіль розірвало на дві частини / Фото "Новости Одесса"

Водій загинув на місці події. Рятувальники вирізали його тіло, яке втримали ремені безпеки.

Легковик врізався у стовп на швидкості: дивіться відео

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