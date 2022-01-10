Відомо, що нещасний випадок на дорозі стався зранку 10 січня. Керманич фури втратив керування та зніс зупинку.

До теми Під Дніпром маршрутка жорстко протаранила вантажівку: є постраждалі

Вантажівка перевернулася біля Кривого Рогу

Місце для пасажирів громадського транспорту було неподалік від повороту на Новоселівку. Зупинку розтрощило – там впав дах.



Водій фури не впорався з керуванням на дорозі / Фото "Свои"

Від удару, вантажівку занесло до дерев, у які вона й врізалася. Після цього транспорт перекинувся на бік.



Вантажівка влетіла в зупинку громадського транспорту / Фото "Свои"

Відомо, що водій фури отримав травми, але вцілів. На місці працювали правоохоронці та медики швидкої. Обставини події встановлюють.



Транспорт перекинувся від удару / Фото "Свои"

ДТП в Україні, які сталися нещодавно

На трасі Львів – Луцьк сталася нищівна автопригода. Під час зіткнення постраждали 5 людей, зокрема 3-річний хлопчик. Травми отримали також дівчата віком 14 і 16 років та 45-річна жінка. Усіх постраждалих доставили до лікарні.



У ДТП на Львівщині постраждали 5 людей / Фото поліції Львівщини

Моторошна аварія відбулася 5 січня на Дніпропетровщині. Mercedes-Benz влетів в автокран МАЗ.

У автопригоді загинули двоє чоловіків – водій та пасажир легковика. Їхні тіла витягували з понищеного авто рятувальники.

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