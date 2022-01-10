Известно, что несчастный случай на дороге произошел утром 10 января. Водитель фуры потерял управление и снес остановку.

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Грузовик перевернулся возле Кривого Рога

Место для пассажиров общественного транспорта было недалеко от поворота на Новоселовку. Остановку разгромило – там упала крыша.

Водитель фуры не справился с управлением на дороге / Фото "Свои"

От удара грузовик занесло к деревьям, в которые он и врезался. После этого транспорт опрокинулся на бок.

Грузовик влетел в остановку общественного транспорта / Фото "Свои"

Известно, что водитель фуры получил травмы, но уцелел. На месте работали правоохранители и медики скорой. Обстоятельства происшествия устанавливают.

Транспорт опрокинулся от удара / Фото "Свои"

ДТП в Украине, которые произошли недавно

На трассе Львов – Луцк произошло сокрушительное автопроисшествие. Во время столкновения пострадали 5 человек, в том числе 3-летний мальчик. Травмы получили также девушки 14 и 16 лет и 45-летняя женщина. Всех пострадавших доставили в больницу.

В ДТП во Львовской области пострадали 5 человек / Фото полиции Львовской области

Жуткая авария произошла 5 января на Днепропетровщине. Мерседес-бенз влетел в автокран МАЗ.

В автопроисшествии погибли двое мужчин – водитель и пассажир легковушки. Их тела вытаскивали из уничтоженного авто спасатели.

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