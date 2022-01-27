Спалахнула пам'ятка архітектури в центрі Одеси: прибули 17 пожежних авто

В самісінькому центрі Одеси ввечері 27 січня спалахнула пожежа. Туди негайно направили 17 автомобілів рятувальників, які почали гасіння.

Очевидці написали в мережі, що там палає пам'ятка архітектури. Згодом також оприлюднили відео з місця події.

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На розі найвідоміших вулиць

Загоряння трапилося в старому будинку на розі найвідоміших вулиць Одеси – Дерибасівської та Катеринської. Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах приблизно о пів на 8 годину вечора.

На відео з місця видно, що прибули одразу кілька автомобілів пожежників. Серед них є автодрабина. Проте наразі не повідомляли, чи є постраждалі.

Загорілася пам'ятка архітектури в центрі Одеси: дивіться відео

У ДСНС Одещини поки ніяк не коментували цей інцидент. Проте повідомили журналістам, що невдовзі нададуть інформацію про подію.

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На відео, які оприлюднили в мережі немає кадрів, де помітне полум'я. Проте з мансардних вікон будівлі йшов густий дим.

Інше займання історичної будівлі

Схожа пожежа трапилася у Львові 15 вересня. Тоді загорівся дах будинку на вулиці Князя Романа. На місце негайно прибули рятувальники, які забралися на дах по автодрабині.

Згодом у ДСНС повідомили, що загорівся роговий будинок. Повністю загасити полум'я вдалося лише за годину. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.