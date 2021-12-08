Сталися сутички під Одеською міськрадою: люди проривались на засідання

Під одеською міськрадою зранку 8 грудня почалися сутички з правоохоронцями. Це сталося, коли мітингарі намагалися прорватись у мерію.

До мерії прийшли кілька десятків людей. Слід зазначити, що це були 3 групи осіб, які мали різні вимоги.

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Нардеп звинуватив "тітушок"

Кілька десятків людей були в супроводі нардепа Артема Дмитрука. Вони намагалися пройти в приміщення мерії. Проте цьому завадила муніципальна варта.

Сутички з протестувальниками під міськрадою: дивіться відео

Нардеп згодом поспілкувався з журналістами "7 каналу". Він заявив, що проти протестувальників застосовували сльозогінний газ. За його словами, це зробили провокатори із натовпу, які нібито працювали на мера міста Геннадія Труханова.

Хтось із цих бандитів за вказівкою Труханова запустив сльозогінний газ і люди не могли дихати, не могли дивитися, що відбувається,

– сказав Дмитрук

Також він додав, що невдовзі оприлюднить імена усіх цих "тітушок". Проте не сказав, звідки він їх отримає.

Нардеп розповідає про використання сльозогінного газу: дивіться відео

Чого вимагали мітингарі

Під міську раду прийшли кілька десятків осіб із різними вимогами. Хто там був:

Ошукані інвестори недобудови на Мечникова, 82.

Мешканці будинку на Бочарова, 35, які вимагали ремонту дому.

Обурені жителі висотки на Бочарова, 55. Вони були невдоволені тим, що поряд із їхнім будинком на сквері намагаються розпочати будівництво висотки.



Плакати протестувальників на бруківці Думської площі / Фото "Суспільне Одеса"

Однак "Суспільне Одеса" повідомило, що в людей були інші вимоги. Вони нібито виступали проти вакцинації, президента Володимира Зеленського та хаотичної забудови міста.

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