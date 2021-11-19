Суд відхилив апеляцію: заступникові Труханова доведеться шукати 40 мільйонів на заставу

Про рішення антикорупційного суду стало відомо 18 листопада. Напередодні аналогічне рішення ухвалили щодо мера Одеси Геннадія Труханова.

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Судова колегія Вищого антикорупційного суду не дослухалася до аргументів адвокатів віцемера. Суд ухвалив рішення залишити обраний запобіжний захід без змін. Таким чином Бриндак має сплатити 40 мільйонів гривень, або ж його відправлять в СІЗО на час досудового слідства.

Що відомо про віцемера Одеси

Олег Бриндак народився 19 січня 1973 року. У 1990 році вступив на історичний факультет Одеського національного університету імені Мечникова, який закінчив 1995 року за спеціальностю "історик" та "викладач історії". До 1998 року Бриндак продовжував навчання в університеті на аспірантурі та захистив дисертацію.

Після місцевих виборів в Україні 2010 року Бриндака обрали депутатом в Одеську міську раду від "Партії Регіонів". 6 листопада він став секретарем. Після на тих же виборах посаду міського голови зайняв Олексій Костусєв. 31 жовтня 2013 року він склав повноваження міського голов. З 4 листопада 2013 року Бриндак став виконувачем обов'язків Одеського міського голови до обрання нового мера. З грудня 2020 року – виконувач обов'язків заступника Труханова.