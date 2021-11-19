Суд відхилив апеляцію: заступникові Труханова доведеться шукати 40 мільйонів на заставу
Джерело:Depo.Одеса
Заступнику одеського міського голови Олегу Бриндаку ВАКС відмовив щодо зміни обраного раніше запобіжного заходу. Віцемер має внести заставу розміром у майже 40 мільйонів гривень.
Про рішення антикорупційного суду стало відомо 18 листопада. Напередодні аналогічне рішення ухвалили щодо мера Одеси Геннадія Труханова.
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40 мільйонів застави
Судова колегія Вищого антикорупційного суду не дослухалася до аргументів адвокатів віцемера. Суд ухвалив рішення залишити обраний запобіжний захід без змін. Таким чином Бриндак має сплатити 40 мільйонів гривень, або ж його відправлять в СІЗО на час досудового слідства.
У чому підозрюють Бриндака
- Олег Бриндак, як і міський голова Одеси, є підозрюваним у справі про створення злочинного угрупування, яке завдало міському бюджету мінімум 689 мільйонів збитків. Окрім Труханова й Бридака, у злочині підозрюють ще 2 людей.
- 11 жовтня мера Одеси вже випустили під заставу 30 мільйонів гривень.
- Через 2 дні на волю під заставу більшість інших підозрюваних також отримали можливість вийти під заставу.
- Винятком був лише бізнесмен Володимир Галантернік, який перебуває за кордоном.
- Його НАБУ оголосило в міжнародний розшук. Наразі в цій справі вже 16 фігурантів. Серед них є колишні чиновники та навіть експрокурор області.
Що відомо про віцемера Одеси
Олег Бриндак народився 19 січня 1973 року. У 1990 році вступив на історичний факультет Одеського національного університету імені Мечникова, який закінчив 1995 року за спеціальностю "історик" та "викладач історії". До 1998 року Бриндак продовжував навчання в університеті на аспірантурі та захистив дисертацію.
Після місцевих виборів в Україні 2010 року Бриндака обрали депутатом в Одеську міську раду від "Партії Регіонів". 6 листопада він став секретарем. Після на тих же виборах посаду міського голови зайняв Олексій Костусєв. 31 жовтня 2013 року він склав повноваження міського голов. З 4 листопада 2013 року Бриндак став виконувачем обов'язків Одеського міського голови до обрання нового мера. З грудня 2020 року – виконувач обов'язків заступника Труханова.