Суддя Приморського райсуду заявила про підробку рішення від її імені

В Одесі суддя заявила про порушення законодавства. Лариса Єршова повідомила про підроблене рішення від її імені.

Лариса Єршова звернулася з відповідними заявами до правоохоронців. Документ оприлюднили в мережі 7 лютого.

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Справу сфальшували

За словами судді Приморського райсуду Одеси, підроблене рішення стосується арешту рахунків компанії "Фірма хороша". Про сфальшовані документи Лариса Єршова дізналася наприкінці грудня, коли одразу 3 банки попросили у Приморського райсуду підтвердження.



Суддя з Одеси заявила про підроблене рішення від її імені / Витяг зі заяви Лариси Єршової

Мовиться про АБ "Південний", АБ "ПроКредитБанк" і АБ "Укргазбанк". У всіх фінансових установах акцентували на порушенні встановленого порядку надсилання документації.



Про аферу в суді дізналися після звернення банків для підтвердження інформації / Витяг зі заяви Лариси Єршової

Лариса Єршова наголосила, що в провадженні Приморського райсуду така справа не перебувала. Відповідно, жодного рішення суддя ухвалити не могла.

Підроблені документи

Суддя підкреслила, що зловмисники використали не лише її ім’я, підпис та посаду, а й підробили інші деталі в документі. Зокрема підпис секретаря та печатку судової установи.

Працівниця одеського суду звернулася до Вищої ради правосуддя та Офісу генпрокурора. Вона попросила відкрити кримінальне провадження за фактом підроблення справи та наголосила, що дії зловмисників підривають довіру до системи правосуддя.