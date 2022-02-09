Лариса Ершова обратилась с соответствующими заявлениями в полицию. Документ был обнародован в сети 7 февраля.

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Дело сфальсифицировали

По словам судьи Приморского райсуда Одессы, поддельное решение касается ареста счетов компании "Фирма хороша". О сфальсифицированных документах Лариса Ершова узнала в конце декабря, когда сразу 3 банка попросили у Приморского райсуда подтверждение.

Судья из Одессы заявила о поддельном решении от ее имени / Выдержка из заявления Ларисы Ершовой

Речь идет об АБ "Южный", АБ "ПроКредитБанк" и АБ "Укргазбанк". Во всех финансовых учреждениях акцентировали внимание на нарушении установленного порядка отправки документации.

Об афере в суде узнали после обращения банков для подтверждения информации / Выдержка из заявления Ларисы Ершовой

Лариса Ершова подчеркнула, что в производстве Приморского райсуда такое дело не находилось. Соответственно, ни одного решения судья принять не могла.

Поддельные документы

Судья подчеркнула, что злоумышленники использовали не только ее имя, подпись и должность, но подделали и другие детали в документе. В частности, подпись секретаря и печать судебного учреждения.

Сотрудница одесского суда обратилась в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора. Она попросила открыть уголовное производство по факту подделки дела и подчеркнула, что действия злоумышленников подрывают доверие к системе правосудия.