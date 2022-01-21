Судився 2 роки: виконком Одеської мерії відшкодував чоловіку гроші за розбите авто

Одесит 2 роки судився з міською радою через розбитий автомобіль. Чоловік таки отримав відшкодування.

У Приморському райсуді Одеси з жовтня 2019 року розглядали справу про розбитий автомобіль. Місцевий житель вирішив стягнути з мерії матеріальну шкоду.

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На авто впало дерево

Власник автомобіля зазначив, що 3 липня вдень на його Acura ILX впало дерево. Унаслідок цього в машині було:

розбите скло;

пошкоджений капот та передні крила;

розбиті 2 фари та передній бампер.

Усі збитки чоловік оцінив у 86,7 тисячі гривень. Він вирішив стягнути цю суму з виконкому Одеської міської ради, оскільки саме цей орган відповідає за утримання зелених насаджень.

Позиція мерії Одеси

Представник міської ради у суді заперечив проти позовних вимог. Він заявив, що одесит не вказав точної адреси події і що дерево не перебувало на балансі виконкому.

Однак поліцейські з Шевченківського відділення Одеси зафіксували цю подію та зареєстрували інформацію в базі 3 липня 2019 року. Експертиза підтвердила, що вартість завданих збитків становить 86,7 тисячі гривень.

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Окрім цього, в Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського моря повідомили про дощ і грозу в той день. Вітер також був не сильним, 1 – 3 метри за секунду, тож негода не надто сприяла падінню дерева.

Рішення суду та відшкодування збитків

Суд вирішив частково задовольнити позов одесита й змусив мерію Одеси відшкодувати йому завдані збитки в повному розмірі. Місто також повинне було виплатити 8,9 тисячі гривень витрат на правову допомогу.

Повний текст рішення склали ще у вересні 2020 року. Однак воно набрало чинності аж у вересні 2021 року.

Лише у січні 2022 року в міськраді Одеси ухвалили рішення про виплату згаданої суми власнику розбитого автомобіля.

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