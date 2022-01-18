Одесу накриває потужний циклон Ханелор: чого слід очікувати

На Одесу насувається потужний циклон, який називається Ханелор. Синоптики розповіли, чого варто чекати.

Про це повідомили 18 січня. Саме в цей день у місті та області різко почне змінюватися погода.

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Буде шалений вітер

Передусім у регіоні з'явиться сильний штормовий вітер. Швидкість його поривів сягатиме 19 – 30 метрів на секунду. Це відповідає другому рівню небезпеки, тобто помаранчевому.

Окрім цього, синоптики вважають, що можливі вкрай рясні опади. Зокрема, мовиться про мокрий сніг. Проте разом із цим у місті буде сонячно. А стовпчики термометрів будуть на рівні від 1 до 4 градусів. У вечері ж може з'явитися ожеледиця.



Циклон Ханелор на карті / Зображення 048.ua

Здіймуться великі хвилі

Також зміниться ситуація на морі. Там біля Одеси очікуються досить значні шторми. За попередніми прогнозами, висота хвиль сягатиме 1,5 метра. А температура води підніметься до 5 градусів.



Рух циклону Ханелор на карті / Зображення 048.ua

Де раніше фіксували цей циклон

У цей день ЗМІ сусідньої країни-агресора почали писати про те, що через Ханелор у Москві випало до половини метра снігу. А ось у Санкт-Петербурзі почалася сильна ожеледиця.



Що варто робити на ожеледиці водіям / Інфографіка 24 каналу