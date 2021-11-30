Цілий квартал без тепла та світла: в Одесі жорстко прорвало теплотрасу

В Одесі 30 листопада стався жорсткий прорив теплотраси. Туди одразу прибула аварійна бригада комунальників.

Через цю аварію без теплопостачання та електроенергії залишилися мешканці цілого кварталу. На жаль, ця ситуація буде незмінною протягом цілої доби.

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Що наразі відомо

Прорив теплотраси стався на перетині вулиці та провулка Пороховської. Саме їх мешканці будуть потерпати від відсутності певних комунальних послуг.

Прорив теплотраси в Одесі / Фото телеграму "7 каналу"

На фото помітно, що з місця, де прорвало трубу, йде густа пара. Тому, ймовірно, там усе залито окропом. Ліквідувати наслідки прориву пообіцяли вже через день.

Місце, де прорвало теплотрасу: дивіться відео

Схожа подія в місті

У Приморському районі Одеси 19 листопада трапилася аварія мережі газопостачання. Тому в місці прориву чувся сильний запах газу.

Туди направили не тільки аварійники, а й рятувальники. Там перекрили дорогу та почали ремонтувати трубу. Ніхто внаслідок інциденту не постраждав.