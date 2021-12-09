ВАКС заочно арештував Галантерніка у справі про розкрадання Одеси

Вищий антикорупційний суд 9 грудня ухвалив рішення про заочний арешт відомого одеського бізнесмена Володимира Галантерніка. Він є одним із фігурантів справи про незаконне захоплення землі в Одесі.

Раніше повідомляли, що чоловіка оголосили в міжнародний розшук. Це зробили за поданням НАБУ, яке пояснили перебуванням підозрюваного в іншій країні.

Зауважте Бізнесмена Галантерніка оголосили в національний і міжнародний розшук

Детальніше про рішення суду

Заочний арешт йому призначили в рамках обрання запобіжного заходу. Це рішення розраховане на 2 місяці. А після закінчення терміну дії будуть розглядати питання про його продовження.

Повний текст рішення суду мають оприлюднити 14 грудня. Бізнесмен зможе оскаржити його протягом 5 днів. Слід зазначити, що заочний арешт потрібен для пришвидшення оголошення Галантерніка у міжнародний розшук засобами Інтерполу.

Обрання запобіжного заходу Галантерніку: дивіться відео

Коротко про справу з розкраданням землі

6 жовтня 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання землі в Одесі. На момент цієї публікації вона вже підписала підозру в цій справі 5 особам. Серед них були не лише Галантернік, а й мер міста Геннадій Труханов, колишній головний прокурор Одещини Олег Жученко, та інші.

НАБУ повідомило, що планує оголосити Галантерніка в міжнародний розшук 3 листопада. Згодом бізнесмен відповів на це тим, що не ховається, а просто живе в іншій країні. Слід зазначити, що мовиться про справу захоплення землі, яке завдало державі збитку приблизно 689 мільйонів гривень.

Незадовго після перших оголошень підозр, фігурантів справи почали випускати під заставу. Труханов вийшов під заставу 30 мільйонів гривень. Через 2 дні також під заставу на волю вийшла Поповська, а згодом і Жученко. У кожного з підозрюваних суми застави були значно менші, ніж у мера міста.