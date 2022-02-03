ВАКС продовжив термін обмежень, які наклали на Труханова: що заборонено меру Одеси

Вищий антикорупційний суд 3 лютого продовжив термін дії накладених на мера Одеси обов'язків. Їх ухвалили ще в момент внесення застави.

Тобто це ще одне рішення суду в справі про ймовірне розкрадання землі в місті. Мовиться про схеми, які, на думку слідчих, завдали шкоду бюджету в розмірі понад 689 мільйонів гривень.

Раніше Антикорупційний суд відхилив прохання Бриндака: віцемер Одеси заплатив понад 24 мільйони

Які зобов'язання є в Труханова

Строк дії накладених обов'язків продовжили на кілька місяців – до 3 квітня. За ними мер змушений:

прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ;

не покидати своє місто без дозволу детектива, прокурора чи суду;

завжди повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками, а такою іншими підозрюваними провадження;

утримуватися від відвідування приміщень, які використовуються прокуратурою;

здати на зберігання свої закордонні паспорти.

Головне про справу розкраданням землі

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання землі в Одесі. Вона написала про це у своєму фейсбуці 6 жовтня. На той момент посадовиця вже підписала підозру в цій справі 5 особам. Серед них були не лише не лише Труханов, а й колишній головний прокурор Одещини Олег Жученко, одеський бізнесмен Володимир Галантернік та інші.

Незадовго після перших оголошень підозр, почалися судові засідання з обраннями запобіжних заходів. Майже всіх тодішніх фігурантів справи випускати під заставу. Труханов казав, що в нього немає грошей на заставу, яку йому призначили. Проте 30 мільйонів гривень сплатив за нього олігарх Вадим Новінський, який пояснив це "дружньою мотивацією".

Слід зазначити, що згодом у справі стало вже більше, ніж півтора десятка фігурантів. Їх усіх вважають причетними до розкрадання землі. Переважно підозрювані є колишніми чи навіть чинними посадовцями одеської міськради.

Дійшло до міжнародного розшуку

А ось із бізнесменом Галантерніком все виявилося значно складніше. Місцеві ЗМІ вже не раз казали, що він пов'язаний із двома будівельними фірмами. Проте офіційних підтверджень цьому немає. Оскільки підприємець перебуває за кордоном, підозру йому оголосили заочно. Потім НАБУ повідомило, що оголосило його в національний і міжнародний розшук.



Публікація про розшук бізнесмена / Скриншот 24 каналу

Згодом ВАКС заочно наклав арешт на бізнесмена. Чоловіка підозрюють у нелегальному заволодінні активами міста. Згодом Галантернік прокоментував цей розшук. Мовляв, він не переховується від українського правосуддя, а просто живе в іншій країні.

До теми – Чому Труханова все ж покарають: дивіться відео