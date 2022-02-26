Вибух в Одесі – це відпрацювання української ППО по повітряній цілі окупанта
26 лютого 2022 , 15:25Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Братчука
В Одесі в обід 26 лютого прогримів вибух. З'ясувалося, що це – відпрацювання української протиповітряної оборони по цілі окупанта.
Про ситуацію в місті з вибухом 26 лютого у мережі повідомив голова Громадської ради при Одеській облдержадміністрації Сергій Братчук.
До теми В Одесі лунають вибухи, а в Південному – повітряна тривога
Вибух – відпрацювання української ППО по цілі ворога
Одеса. Вибух. Щойно. Відпрацював наш комплекс С-300 по повітряній цілі ворога,
– написав Братчук.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в місті приблизно о 15:00 було чутно вибух.
Українська ППО відпрацювала по цілі окупанта: дивіться відео
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.