Про ситуацію в місті з вибухом 26 лютого у мережі повідомив голова Громадської ради при Одеській облдержадміністрації Сергій Братчук.

До теми В Одесі лунають вибухи, а в Південному – повітряна тривога

Вибух – відпрацювання української ППО по цілі ворога

Одеса. Вибух. Щойно. Відпрацював наш комплекс С-300 по повітряній цілі ворога,

– написав Братчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в місті приблизно о 15:00 було чутно вибух.

Українська ППО відпрацювала по цілі окупанта: дивіться відео

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