Ворог атакував Одесу: є влучання в житловий будинок

Росія не припиняє терор мирного населення України. В ніч проти 24 квітня під прицілом окупантів опинилася Одеса.

Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

Дивіться також Небо України знову тероризують "Шахеди": де є небезпека

Що відомо про вибухи в Одесі?

Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російських ударних БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину. Місцеві телеграм-канали згодом повідомили про вибухи в регіоні.

Вже о 00:39 очільник Одеської МВА повідомив про наслідки атаки по місту. За його словами, зафіксовано влучання в будинок.

Внаслідок ворожої атаки на місто є влучання в житловий будинок

– інформував він.

Лисак також додав, що наразі зʼясовують всю інформацію.