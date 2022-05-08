Від обстрілу Одеси 7 травня постраждали 252 квартири
Джерело:Одеса. Офіційно
Російські вбивці 7 травня атакували Одесу. Наразі комунальні служби прибирають території від скла та віконних рам.
Про це повідомили в Одеському міському департаменті житлово-комунального господарства. Зазначили, що загалом постраждали 252 квартири.
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Комунальники затягують віконні отвори плівкою. На це вже витратили 1800 квадратних метрів плівки.
Станом на ранок 8 травня залишилося в роботі ще 25% квартир (з урахуванням тих, з яких тимчасово виїхали мешканці),
– додали у міськраді.
Росіяни порозбивали вікна в будинках людей / Фото Одеса. Офіційно
Квартира після ракетної атаки росіян / Фото Одеса. Офіційно
Комунальники працюють з наслідками обстрілів / Фото Одеса. Офіційно
У будинках повилітали віконні рами / Фото Одеса. Офіційно
Вікна затягують плівкою / Фото Одеса. Офіційно
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Росіяни атакували всю ніч
Оперативне командування "Південь" повідомило, що протягом ночі 8 травня окупанти продовжили атакувати Одещину. Українським захисникам вдалось збити 2 ракети. Проте 6 ракет влучили в різні об'єкти на території області.
Росіяни пошкодили приватні будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Також є постраждалі серед місцевих жителів.
Водночас силами та засобами наших підрозділів, зокрема й з застосуванням БПЛА "Байрактар" успішно виконано 44 бойових завдання,
– інформують захисники.
Не дали десантникам висадитись
Також Збройні Сили України запобігли висадці морського десанту. Окупанти прибули на трьох швидкісних катерах. Проте коли захисники влучно обстріляли одне з суден, то двоє інших, знаючи, що на них чекають одного Байрактари, втекли якнайдалі в море.
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Слід бути обережними особливо 9 травня
В оперативному командуванні наголосили, що залишається висока ймовірність ракетних атак на Півдні. Особливо, зважаючи на 9 травня. Ця дата є символічною для окупантів. Вони намагаються помститися за українські перемоги.
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