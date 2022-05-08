Від обстрілу Одеси 7 травня постраждали 252 квартири

Російські вбивці 7 травня атакували Одесу. Наразі комунальні служби прибирають території від скла та віконних рам.

Про це повідомили в Одеському міському департаменті житлово-комунального господарства. Зазначили, що загалом постраждали 252 квартири.

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Комунальники затягують віконні отвори плівкою. На це вже витратили 1800 квадратних метрів плівки.

Станом на ранок 8 травня залишилося в роботі ще 25% квартир (з урахуванням тих, з яких тимчасово виїхали мешканці),

– додали у міськраді.



Росіяни порозбивали вікна в будинках людей / Фото Одеса. Офіційно



Квартира після ракетної атаки росіян / Фото Одеса. Офіційно



Комунальники працюють з наслідками обстрілів / Фото Одеса. Офіційно



У будинках повилітали віконні рами / Фото Одеса. Офіційно

Вікна затягують плівкою / Фото Одеса. Офіційно

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Росіяни атакували всю ніч

Оперативне командування "Південь" повідомило, що протягом ночі 8 травня окупанти продовжили атакувати Одещину. Українським захисникам вдалось збити 2 ракети. Проте 6 ракет влучили в різні об'єкти на території області.

Росіяни пошкодили приватні будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Також є постраждалі серед місцевих жителів.

Водночас силами та засобами наших підрозділів, зокрема й з застосуванням БПЛА "Байрактар" успішно виконано 44 бойових завдання,

– інформують захисники.

Не дали десантникам висадитись

Також Збройні Сили України запобігли висадці морського десанту. Окупанти прибули на трьох швидкісних катерах. Проте коли захисники влучно обстріляли одне з суден, то двоє інших, знаючи, що на них чекають одного Байрактари, втекли якнайдалі в море.

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Слід бути обережними особливо 9 травня

В оперативному командуванні наголосили, що залишається висока ймовірність ракетних атак на Півдні. Особливо, зважаючи на 9 травня. Ця дата є символічною для окупантів. Вони намагаються помститися за українські перемоги.

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