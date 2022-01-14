Вимагав гроші за військовий квиток: в Одесі судитимуть офіцера спецзв'язку
Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника одного з відділів Державної служби спеціального зв'язку. Посадовець вимагав хабар.
Офіцер ще у жовтні 2021 року вимагав від військовослужбовця гроші. За це обіцяв віддати йому документи.
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Хабар за військовий квиток
Відомо, що військовослужбовець звільнився зі служби. Коли прийшов отримати облікові документи та військовий квиток, зіткнувся з вимогою хабаря.
Начальник відділу кадрової роботи вимагав 8 тисяч гривень. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди.
В Одесі затримали посадовця, який вимагав хабар у військового / Фото "Думська"
Справу розслідували правоохоронці Одеської області. За фактом отримання великого хабаря, корумпованому посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Корупція в Україні
На жаль, випадки вимагання грошей з боку посадовців трапляються досить часто. Нещодавно затримали посадовця однієї з міськрад на Львівщині.
Чоловік систематично вимагав хабарі у забудовників. За це обіцяв посприяти в узаконенні новозбудованих будинків на території області.
Посадовець вимагав хабарі у забудовників / Фото Львівської облпрокуратури
Його спіймали на гарячому під час отримання тисячі доларів за погодження документації. Гроші вилучили, а порушника затримали.
У Києві працівники Державного бюро розслідувань розкрили схему розкрадання державних грошей. Мовиться про фінанси, які КМДА скеровувала на ремонти парків і скверів столиці.
Керівник одного з комунальних підприємств Київської адміністрації попався під час отримання майже 1,7 мільйона гривень. Затримали також посередника, який брав участь у реалізації схеми.
Затримали учасників корупційної схеми в КМДА / Фото ДБР
За неофіційною інформацією в телеграм-каналі "Київ Влада", серед затриманих є помічник заступника начальника управління капітальних вкладень "Київзеленбуду" Володимира Ляховича. Мовиться про Тараса Бойправа.