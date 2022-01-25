Винесли з квартири, що палала: на Одещині врятували чоловіка з інвалідністю та його тварин

У багатоквартирному будинку в Чорноморську спалахнула пожежа. Рятувальники винесли з вогню чоловіка та його чотирилапих співмешканців.

Надзвичайна подія сталася в 9-поверховій будівлі на вулиці Олександрівській. Горіла одна з квартир на 7 поверсі.

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Порятунок життів

Вогонь швидко охопив помешкання. Усе довкола заполонив густий дим.



У Чорноморську загорілася квартира в багатоповерхівці / Фото ДСНС

Рятувальникам довелося пробиратися до епіцентру вогню в спеціальних захисних апаратах. Виявилося, що в квартирі під час пожежі перебував чоловік з інвалідністю та його тварини.



Всередині охопленого полум'ям помешкання був чоловік та його тварини / Фото ДСНС

Вогнеборці винесли з помешкання власника квартири. Врятували життя також його собачці та котику.



Рятувальники евакуювали чоловіка з інвалідністю / Фото ДСНС

Від госпіталізації чоловік відмовився, оскільки почувався добре. Орієнтовно за годину пожежу вдалося ліквідувати.



Із пожежі винесли також кота й собаку / Фото ДСНС

Реанімація кота у Львові

Нещодавно у Львові рятувальники винесли з пожежі кішку. Вогонь охопив квартиру 17 січня.

Відомо, що тварина втратила свідомість. Її передали поліцейській Марії Альошиній, яка надала першу допомогу киці.

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Тварину вдалося врятувати. Згодом її відвезли до ветеринара та переконалися в тому, що чотирилапій нічого не загрожує.

Текст публікації у фейсбуці:

"І знову врятовані життя.

Сьогодні, о 13 годині 30 хвилин, до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, в місті Чорноморськ, по вулиці Олександрівська, виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку.

Рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору в складі ланки газодимозахисної служби, вони швидко та оперативно врятували та евакуювали з 7 поверху господаря квартири, інваліда 3 групи разом з його домашніми улюбленцями, собакою та котиком.

Господаря було передано до карети швидкої медичної допомоги, проте від госпіталізації він відмовився, тому що почуває себе добре.

Пожежу було ліквідовано о 14 годині 52 хвилини на площі 30 м.кв. Усього було задіяно 3 одиниці техніки та 10 вогнеборців".