Ворог далі намагається атакувати нашу інфраструктуру і військові об’єкти, – Одеська ОВА

Ворог вночі із 15 на 16 березня обстріляв Одещину. Через бомбардування постражади 2 особи.

Стан однієї людини – середньої тяжкості, іншої – доволі важкий. Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Ситуація в області – тривожна

За його словами 15 березня в області минуло доволі тривожно.

Ворог надалі намагається атакувати наші об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти,

– наголосив Братчук.

Він зауважив, що, ймовірно, існує ризик висадки морського десанту. Однак наразі підготовки до цього не видно.

Нехай розвідують і пруть, – Братчук

"Ми розуміємо, що ворог намагається провести розвідку нашої системи протиповітряної оборони. Нехай пробують, нехай розвідують і пруть на нас. Ласкаво просимо до пекла", – додав Братчук.