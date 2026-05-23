Ворог завдав ракетного удару по цивільних на Одещині: є поранені, серед них – діти

Увечері 23 травня окупанти вдарили балістикою по цивільній інфраструктурі Одещини. Серед постраждалих – діти.

Глава ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки ворожої атаки.

Скільки людей постраждали на Одещині?

Попередньо, внаслідок удару поранення отримали 9 людей, серед них – 3 дітей віком від 8 до 12 років.

Семеро постраждалих доставлені до лікарень. Стан одного з дорослих лікарі оцінюють як важкий. Діти перебувають у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що близько 20:13 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики з півдня. За кілька хвилин в Одеському районі пролунав вибух, а ще згодом дали відбій.

За даними моніторингових каналів, приліт відбувся у базу відпочинку у Маяках.

Де ще були прильоти в Україні 23 травня?

Вранці російський дрон атакував траурну колону на околицях Сум. Внаслідок удару поранення отримали 9 людей. Пізніше в лікарні помер чоловік, який отримав надважкі травми.

Увечері під ударом була паркова зона міста. Унаслідок атаки постраждали троє людей.

Також окупанти обстріляли Балаклію на Харківщині. Пошкоджено навчальний заклад, автомобіль і культову споруду. У храмі після влучання дрона сталася пожежа площею близько 1300 квадратних метрів.

Раніше того ж дня під ударом були житлові квартали міста – горів спортзал і авто. Постраждали троє людей.

У ніч проти 23 травня внаслідок російських ударів виникла пожежа в адміністративній будівлі у місті Полтава. Вогнем були охоплені другий та третій поверхи будівлі.