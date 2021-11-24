За місяць понад 100 тисяч: мережу обурили зарплати в сільраді на Одещині

У фінансових звітах Фонтанської сільради на Одещині помітили неймовірно великі зарплати чиновників. Зокрема, голова установи за свою роботу в липні отримала майже півтори сотні тисяч гривень.

Ці дані оприлюднили в телеграм-каналах 24 липня. У коментарях одразу з'явилося чимало обурення та образ в сторону місцевих посадовців.

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Які зарплати в посадовців

У платіжній відомості вказано, що сільська голова Наталія Крупиця отримала за липень 141 тисячу гривень. Із цих грошей приблизно 91 тисяча була авансом, а решта – "виплата по банківському рахунку".



Наталія Крупиця на робочому місці / Фото Фонтанської сільради

А ось одному з її заступників заплатили 119 тисяч, з яких авансом були 57 тисяч гривень. На жаль, у документі не вказали ім'я отримувача коштів. Проте, найімовірніше, мовиться про першого заступника голови установи Бабічева Федора.

Третя за розміром була зарплатня була начальника відділу кадрової роботи. Посадовець отримав понад 94 тисячі за місяць роботи. Цю зарплатню відрізняє від інших те, що авансом зі всієї суми були тільки 2 568 гривень.

Відповідно до даних "МинфинМедиа" , у липні 2021 року середня заробітна плата на Одещині становила 12 609 гривень. А офіційна місячна зарплата мера Одеси Геннадія Труханова – лише 23 тисячі гривень.



Платіжна відомість Фонтанської сільради / Зображення телеграму "Ху***ая Одесса"

Реакція користувачів на такі зарплати

Під цією публікацією лише за 3 години назбиралося кілька сотень коментарів. Частина людей тільки обурювалась, однак були й ті, хто одразу переходив до звинувачень.

Які коментарі там писали: