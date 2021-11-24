Забрав у дружини: на Одещині іноземець хотів втекти за кордон з вкраденими грішми

На Одещині прикордонники затримали 39-річного молдованина, який хотів втекти додому з вкраденими грошима. Виявилось, що кошти він поцупив у своєї дружини-українки. Мовиться про суму в розмірі 95 тисяч гривень.

Прикордонники зловили чоловіка у пункті пропуску. Іноземець мав протермінований паспорт. Про це повідомили 23 листопада.

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Іноземець викрав гроші в українки

Втікаючи, іноземець прибув у пункт пропуску "Старокозаче". Він хотів якомога швидше потрапити в Молдову. Проте зловмисник забув, що його паспорт давно недійсний, а дозволений термін перебування в Україні закінчився кілька років тому.

До того ж втікач не міг чітко пояснити, звідки в нього стільки грошей, які він ніс просто в пакеті.



Вкрав у жінки гроші та втікав за кордон / Фото Держприкордонслужби

За спробу незаконного перетинання державного кордону та порушення правил перебування в Україні чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності.

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Йому також загрожує й кримінальна відповідальність за статтею "крадіжка". Наразі справою чоловіка займаються представники Національної поліції.