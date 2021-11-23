Автомобіль Volkswagen зупинили на околиці села Великі Лази, що у Закарпатській області. Всередині перебували 4 українців та 10 іноземців, за попередньою інформацією – громадян Бангладеш.

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Порушників очікує покарання

Іноземці мали намір потрапити до країн Євросоюзу за допомогою українців. Наразі тривають оперативні заходи. Правоохоронці вбачають у діях вихідців з Бангладеш ознаки правопорушення за статтею про спробу незаконного перетинання державного кордону України. Це карається штрафом або адміністративним арештом. Натомість громадянам нашої країни "світить" стаття про незаконне переправлення осіб через кордон.

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