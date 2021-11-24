Пограничники поймали мужчину в пункте пропуска. У иностранца был просроченный паспорт. Об этом сообщили 23 ноября.

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Иностранец украл деньги у украинки

Сбегая, иностранец прибыл в пункт пропуска "Старокозачее". Он хотел как можно скорее попасть в Молдову. Однако злоумышленник забыл, что его паспорт давно недействителен, а разрешенный срок пребывания в Украине истек несколько лет назад.

К тому же беглец не мог четко объяснить, откуда у него столько денег, которые он нес прямо в пакете.



Украл у жены деньги и хотел сбежать за границу / Фото Госпогранслужбы

За попытку незаконного пересечения государственной границы и за нарушение правил пребывания в Украине мужчина был привлечен к административной ответственности.

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Ему также грозит и уголовная ответственность по статье "Кража". В настоящее время делом мужчины занимаются представители Национальной полиции.