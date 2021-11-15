Замкнули з братом у квартирі: під Одесою випав з вікна 4-річний малюк

У Чорноморську, що під Одесою, 15 листопада з вікна багатоповерхівки випав 4-річний хлопчик. Він вилетів із 3 поверху та приземлився на дашок магазину. Хлопчика залишили вдома зі старшим братом.

Очевидці повідомили, що батьків у цей момент вдома не було та слухавку вони не брали. Тому швидка забирала дитину без їхньої згоди.

Раніше 11-місячна дитина випала з 5 поверху в руки перехожих

Люди допомагали до приїзду швидкої

Це сталося на вулиці Корабельна, 9. Довкола дитини одразу зібралося багато людей, які турбувалися за долю малюка.

Його вкрили, щоб він не змерз. Адже чіпати не можна – ми не знаємо травм. могли ж бути серйозні пошкодження. Відразу викликали швидку,

– розповіли свідки інциденту.

Також вони додали, що у квартирі тоді був 10-річний брат потерпілого. Проте він не міг вийти, оскільки двері були замкнені.

Був притомний і посміхався

Швидка прибула майже одразу після виклику. Дитину негайно відвезли до обласної лікарні. У цей момент хлопчик був притомний і навіть посміхався.

Слід зазначити, що падіння було не надто жорстке, наскільки це було можливо. Хлопчик впав на дашок магазину, а від нього відлетів у гору листя на газоні. За попередньою інформацією, в малюка зламана рука. Наразі він перебуває в реанімації у стані середньої важкості.

Не можуть почати лікувати

У телеграмі "Одесский Маяк" повідомили, що дитина потребує хірургічного втручання. Та перевести малюка до відділення хірургії з реанімації не можуть, оскільки для цього потрібен дозвіл батьків. При цьому його матір так і не приїхала до медустанови.

За даними правоохоронців, у цій сім'ї 4 дитини. Їхня матір нібито працює в службі таксі. Тому 13 листопада вона пішла працювати в нічну зміну та з дітьми залишився дідусь. А вже наступного дня і він пішов із помешкання та вимкнув телефон. Відтак діти залишились самі.