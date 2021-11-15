Очевидцы сообщили, что родителей в этот момент дома не было и трубку они не брали. Поэтому скорая забирала ребенка без их согласия.

Ранее 11-месячный ребенок выпал с 5 этажа в руки прохожих

Люди помогали до приезда скорой

Это произошло на улице Корабельная, 9. Вокруг ребенка сразу собралось много людей, которые беспокоились за судьбу малыша.

Его укрыли, чтобы он не замерз. Ведь трогать нельзя – мы не знаем травм. Могли же быть серьезные повреждения. Сразу вызвали скорую,

– рассказали свидетели инцидента.

Также они добавили, что в квартире тогда был 10-летний брат потерпевшего. Однако он не мог выйти, поскольку дверь была заперта.

Был в сознании и улыбался

Скорая прибыла почти сразу после вызова. Ребенка немедленно отвезли в областную больницу. В этот момент мальчик был в сознании и даже улыбался.

Следует отметить, что падение было не слишком жесткое, насколько это было возможно. Мальчик упал на козырек магазина, а от него отлетели в гору листья на газоне. По предварительной информации, у малыша сломана рука. Сейчас он находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Не могут начать лечить

В телеграме "Одесский Маяк" сообщили, что ребенок нуждается в хирургическом вмешательстве. Но перевести малыша в отделение хирургии из реанимации не могут, поскольку для этого требуется разрешение родителей. При этом его мать так и не приехала в медучреждение.

По данным правоохранителей, в этой семье 4 ребенка. Их мать якобы работает в службе такси. Поэтому 13 ноября она пошла работать в ночную смену, и с детьми остался дедушка. А уже на следующий день и он ушел из дома и выключил телефон. Поэтому дети остались одни.