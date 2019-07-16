11-місячна дитина випала з 5 поверху в руки перехожих

У Луцьку посеред дня 11-місячна дитина зірвалася з вікна п'ятого поверху прямісінько в руки звичайних перехожих.

Перехожі помітили малюка, коли той вже стояв на підвіконні. Вони одразу ж підбігли під вікна у той момент, коли малюк зірвався з нього. Про це повідомило видання "Волинь UA".

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"Вони почули крик, підбігли, стали на дашок. Як мені розповідали, один став, а інший ліг, і дитина зразу впала на них", – розповіла мати дитини Юлія Рогак.

Однак без госпіталізації не обійшлося – хлопчик у шоковому стані і має нечисельні забиття.

Мати розповіла, що лише на хвилинку залишила дитину без уваги. Сім'я, за свідченням сусідів, забезпечена. Попри це поліція порушила справу за статтею злісного невиконання батьківських обов'язків.

Дивіться коментар мами дитини, яка випала з вікна п'ятого поверху: