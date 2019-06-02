15-річний українець врятував двох малюків, яких збила течія: вражаюча історія

У Житомирі нагородили 15-річного Євгена Венгерського, який кинувся у річку за двома малюками, яких збила з ніг швидка течія.

Євген з друзями йшов додому зі школи через міст, що стоїть над річкою Кам'янка. Внизу біля води підлітки побачили малюків без нагляду дорослих. Хлопці спустились вниз до річки і за мить побачили, що діти вже опинилися у водоймі.

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"Першим я стрибнув рятувати дівчинку, бо вона була найменша і її на метрів 10 віднесло від хлопчика. Вона була притомною, все було нормально. А хлопчик впав і лежав у воді. Його врятували вже дорослі, які були поруч", – пригадав Євген Венгерський.

2-річну дівчинку та її 4-річного брата забрали до лікарні на огляд, а їхню маму 15-річний рятувальник зустрів вже по дорозі додому. Жінка була у розпачі і не знала, що з її малечею. Виявилося, що з дітьми гуляв батько, відволікся й не помітив, як діти відійщли від нього.



Поліція нагородила Євгена Венгерського за відважний вчинок

Євгену Венгерському поліцейські вручили подяку від головного управління Нацполіції Житомирщини.