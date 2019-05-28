Незряча дівчинка з Черкас написала власну книгу: мотивуюча історія

У Черкасах 10-річна незряча дівчинка написала книгу. Вихованка школи-інтернату Орина Суровцева створювала її самостійно на спеціальному комп'ютері.

Про нелегку працю школярки дізнавалися журналісти 24 каналу.

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10-річна незряча дівчинка написала і надрукувала книгу сама. За спеціальним комп'ютером Орина ще раз її переслуховувала та редагувала.

ЇЇ книга – це розповідь про пригоди дідуся Трая. Героя майбутньої розповіді дівчинка побачила уві сні два роки тому. Він був дуже схожий на її дідуся. Тоді і вирішила написати про нього.

Я думала, що ж мені написати. Спочатку маленькі тексти писала, а потім написала цю книжку. Хоча думала, що пишу звичайний текст,

– розповіла авторка книги Орина Суровцева.



Орина і писала, і редагувала книгу сама

Кожного ранку впродовж декількох місяців дівчинка приходила у клас заздалегідь та писала.

Світ незрячої дитини – він особливий. От ми, зрячі, коли читаєм цю книгу, вона здається дивакуватою. А коли вчитуєшся, знайомишся з головними героями, то вона зацікавлює: і читаєш, і читаєш...

– зазначила вчителька початкових класів Тетяна Цурмаста.

Результат своєї роботи Орина презентувала перед третьокласниками.

Вона дуже весела, тут веселі малюнки! Я радий, що моя однокласниця написала свою першу книжку!

– поділився враженнями школяр Назар Тимченко.



Орина презентує свою книгу однокласникам

Книгу видали у двох формах: звичайну і шрифтом Брайля. Дівчинка мріє про великий тираж, для цього шукає благодійників.

Моя мрія – побачити світ на власні очі, а в майбутньою хочу стати письменницею і писати твори для діток,

– розповіла про свої мрії авторка книги.



Книга Орини "Пригоди дідуся Трая"