Незрячая девочка из Черкасс написала собственную книгу: мотивирующая история

В Черкассах 10-летняя незрячая девочка написала книгу. Воспитанница школы-интерната Орина Суровцева создавала ее самостоятельно на специальном компьютере.

О нелегком труде школьницы узнавали журналисты 24 канала.

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10-летняя незрячая девочка написала и напечатала книгу сама. За специальным компьютером Орина еще раз ее переслушивала и редактировала.

Ее книга – это рассказ о приключениях дедушки Трая. Героя будущего рассказа девочка увидела во сне два года назад. Он был очень похож на ее дедушку. Тогда и решила написать о нем.

Я думала, что же мне написать. Сначала маленькие тексты писала, а потом написала эту книгу. Хотя думала, что пишу обычный текст,

– рассказала автор книги Орина Суровцева.



Орина и писала, и редактировала книгу сама

Каждое утро в течение нескольких месяцев девочка приходила в класс пораньше и писала.

Мир незрячего ребенка – он особенный. Вот мы, зрячие, когда читаем эту книгу, она кажется странной. А когда вчитываешься, знакомишься с главными героями, то она заинтересовывает: и читаешь, и читаешь...

– отметила учительница начальных классов Татьяна Цурмаста.

Результат своей работы представила перед третьеклассниками.

Она очень веселая, здесь веселые рисунки! Я рад, что моя одноклассница написала свою первую книгу!

– поделился впечатлениями школьник Назар Тимченко.



Орина презентует свою книгу одноклассникам

Книгу издали в двух форматах: обычный и со шрифтом Брайля. Девочка мечтает о большом тираже, для этого ищет благотворителей.

Моя мечта – увидеть мир своими глазами, а в будущей хочу стать писательницей и писать произведения для деток,

– рассказала о своих мечтах автор книги.



Книга Орини "Приключения дедушки Трая"