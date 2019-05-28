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      Незрячая девочка из Черкасс написала собственную книгу: мотивирующая история

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      В Черкассах 10-летняя незрячая девочка написала книгу. Воспитанница школы-интерната Орина Суровцева создавала ее самостоятельно на специальном компьютере.

      О нелегком труде школьницы узнавали журналисты 24 канала.

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      10-летняя незрячая девочка написала и напечатала книгу сама. За специальным компьютером Орина еще раз ее переслушивала и редактировала.

      Ее книга – это рассказ о приключениях дедушки Трая. Героя будущего рассказа девочка увидела во сне два года назад. Он был очень похож на ее дедушку. Тогда и решила написать о нем.

      Я думала, что же мне написать. Сначала маленькие тексты писала, а потом написала эту книгу. Хотя думала, что пишу обычный текст,
      – рассказала автор книги Орина Суровцева.

      книга незрячої дівчинки
      Орина и писала, и редактировала книгу сама

      Каждое утро в течение нескольких месяцев девочка приходила в класс пораньше и писала.

      Мир незрячего ребенка – он особенный. Вот мы, зрячие, когда читаем эту книгу, она кажется странной. А когда вчитываешься, знакомишься с главными героями, то она заинтересовывает: и читаешь, и читаешь...
      – отметила учительница начальных классов Татьяна Цурмаста.

      Результат своей работы представила перед третьеклассниками.

      Она очень веселая, здесь веселые рисунки! Я рад, что моя одноклассница написала свою первую книгу!
      – поделился впечатлениями школьник Назар Тимченко.

      книга незрячої дівчинки
      Орина презентует свою книгу одноклассникам

      Книгу издали в двух форматах: обычный и со шрифтом Брайля. Девочка мечтает о большом тираже, для этого ищет благотворителей.

      Моя мечта – увидеть мир своими глазами, а в будущей хочу стать писательницей и писать произведения для деток,
      – рассказала о своих мечтах автор книги.

      книга незрячої дівчинки
      Книга Орини "Приключения дедушки Трая"

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      Теги: Новости Украины Образование Книги Новости Черкасс Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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