15-летний украинец спас двух детей, которых сбило течение: поразительная история

В Житомире наградили 15-летнего Евгения Венгерского, который бросился в реку за двумя малышами, которых сбило с ног быстрое течение.

Евгений с друзьями шел домой из школы через мост, который стоит над рекой Каменка. Внизу у воды подростки увидели малышей без присмотра взрослых. Ребята спустились вниз к реке и через мгновение увидели, что дети уже оказались в водоеме.

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"Первым я прыгнул спасать девочку, потому что она была маленькая и ее на метров 10 отнесло от мальчика. Она была в сознании, все было нормально. А мальчик упал и лежал в воде. Его спасли уже взрослые, которые были рядом", – вспомнил Евгений Венгерский .

2-летнюю девочку и ее 4-летнего брата забрали в больницу на обследование, а их маму 15-летний спасатель встретил уже по дороге домой. Женщина была в отчаянии и не знала, что с ее малышом. Оказалось, что с детьми гулял отец, отвлекся и не заметил, как дети отошли от него.



Полиция наградила Евгения Венгерского за отважный поступок

Евгению Венгерскому полицейские вручили благодарность от главного управления Нацполиции Житомирщины.