Заради хайпу: в Одесі тіктокер читав реп і топтався по українському прапорі

В Одесі молодий чоловік вирішив хайпанути і заради відео для тіктоку пританцьовував на державному прапорі України. Паралельно із цим він читав реп та грубо лаявся.

Щоправда, через деякий час він видалив публікацію, але скандальний ролик вже встиг розійтися мережею.

Важливо "Цікавий вид запитання": як вислів Зеленського став вірусним у тіктоці

На скандальному відео хлопець читав свій реп і розмахував предметом, схожим на пістолет, очевидно, щоб виглядати більш суворим. Але, що спонукало його стати ногами на прапор, невідомо.

У композиції "репера" звучала лайка, але в рідкісних не матюкливих словах жодних висловлювань про Україну не було. У мережі висловлюють припущення, що хлопець мав намір зібрати більше реакції на свій перформанс.



Тіктокер танцював на прапорі України / Скриншот з відео

Хлопець "швидко перевзувся"

Зараз на сторінці одесита у тіктоці залишилися інші відео. Останнє – він танцює з дівчиною зі стягом в руках.



Хлопець "швидко перевзувся" / Скриншот з відео

Реакція мережі

Витівка одеського тіктокера, який стояв на прапорі, викликала гнів і обурення в мережі.

"Як же це дешево і ганебно, на відео він, а соромно мені".

"В армію на виховання".

"Я думаю, скоро буде слізна спокута. І не такі плакали...".

Публічна наруга над державним прапором, гербом або гімном України карається штрафом від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 68 тисяч гривень) або арештом на строк до 6 місяців або позбавленням волі на строк до 3 років.

На жаль подібні обурливі витівки трапляються в Україні періодично. Серед нещодавніх інцидентів можна згадати:

У Луцьку підліток у школі зірвав прапор України й кинув його на підлогу. Товариш школяра зняв відео, яке згодом потрапило у соцмережі.

Неповнолітня дівчина з Дніпропетровщини потрапила у скандал. Вона опублікувала у мережі відео, на якому підпалює український прапор.

Українська тіктокерка спровокувала скандал: дивіться відео