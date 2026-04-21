СБУ затримала військовослужбовців в Одесі: у ТЦК відреагували на інцидент
- СБУ затримала військовослужбовців одного з районних ТЦК у місті Одеса.
- ТЦК підтвердив затримання і заявив про свою готовність до повної взаємодії зі слідством.
Вдень 21 квітня правоохоронці провели затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста Одеса. У ТЦК підтвердили цей факт та заявили про повну взаємодію із слідством.
Про це інформує Одеський обласний ТЦК та СП.
Як у ТЦК прокоментували інцидент із затриманням військовослужбовців?
Позиція територіального центру комплектування є досить чіткою – вони виступають за максимальну відкритість та об'єктивне розслідування. У ТЦК підкреслили неприпустимість порушень у Збройних силах України та важливість системного очищення від осіб, які шкодять репутації служби.
Окрім того, у центрі закликали громадськість та ЗМІ не робити поспішних висновків і не поширювати неперевірену інформацію.
Додаткові роз'яснення будуть надані після отримання та уточнення офіційних даних,
– додали у ТЦК.
Водночас там зауважили, що Одеський обласний ТЦК та СП працює у штатному режимі.
Що цьому передувало?
Місцеві ЗМІ вдень 21 квітня повідомили про гучне затримання в Одесі.
Згодом з'ясувалось, що співробітники СБУ затримали вісьмох військовослужбовців Пересипського районного ТЦК Одеси. Вони нібито вимагали хабар у розмірі 50 тисяч доларів.
Чоловік, у якого військовослужбовці вимагали гроші має посвідчення УБД. Попри це, на нього продовжували нібито тиснути, заявляючи, що все одно "заберуть".