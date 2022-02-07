Здають в оренду за гривню офіс у Приморському районі Одеси: чому така ціна

В Одесі розіграють на аукціоні оренду офісного приміщення на Французькому бульварі. Стартова ціна – лише 1 гривня.

Про це стало відомо з оголошення аукціону, яке розмістили на prozorro.sale. Його автором є регіональне відділення Фонду держмайна.

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Більше про ці приміщення

Офіс розташований на Французькому Бульварі, 89, тобто у Приморському районі міста. Це нежитлове приміщення другого поверху у двоповерховій прибудові до дев'ятиповерхівки.



Вхід у приміщення, яке здають в оренду / Фото ФДМ

Загальна площа офісного приміщення – 25,6 квадратного метра. Воно перебуває на балансі "Українського наукового центру екології моря".



Офісне приміщення до здачі в оренду / Фото ФДМ

Чому ціна така мала

Працівник Фонду держмайна Олександр Славський, зазначив, що 1 гривня в оголошенні – не жарт. Проте це радше бюрократична особливість у таких випадках.

Така процедура… Зазвичай, у держпідприємств, а особливо в закладах освіти чи науково-дослідних інститутах, немає коштів на переоцінку свого майна,

– пояснив фахівець.

Разом із цим, він зазначив, що сподівається на зростання ціни оренди. Аукціон проведуть 3 березня, а до того часу взяти участь у ньому може кожен охочий.



Частина цієї будівлі з офісом / Фото ФДМ

Інша цікава оренда

Також ФДМ запропонував українцям орендувати Будинок консисторії (Хлібні) у Києві. Це приміщення збудували у 1722 – 1730 роках для пекарні Софійського монастиря.

Електронний аукціон щодо цього приміщення запланований на 24 січня. А стартова ціна там становить 29,5 тисяч гривень.

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