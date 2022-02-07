Об этом стало известно из объявления аукциона, которое разместили на prozorro.sale. Его автором является региональное отделение Фонда госимущества.

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Больше об этих помещениях

Офис расположен на Французском бульваре, 89, то есть в Приморском районе города. Это нежилое помещение второго этажа в двухэтажной пристройке к девятиэтажке.



Вход в помещение, которое сдают в аренду / Фото ФГИ

Общая площадь офисного помещения – 25,6 квадратных метра. Оно находится на балансе "Украинского научного центра экологии моря".



Офисное помещение до сдачи в аренду / Фото ФГИ

Почему цена такая низкая

Работник Фонда госимущества Александр Славский, отметил, что 1 гривна в объявлении – не шутка. Однако это скорее бюрократическая особенность в таких случаях.

Такая процедура... Обычно, у госпредприятий, а особенно в учебных заведениях или научно-исследовательских институтах, нет средств на переоценку своего имущества,

– пояснил специалист.

Вместе с этим, он отметил, что надеется на рост цены аренды. Аукцион проведут 3 марта, а к тому времени принять участие в нем может каждый желающий.



Часть этого здания с офисом / Фото ФГИ

Другая интересная аренда

Также ФГИ предложил украинцам арендовать Дом консистории (Хлебня) в Киеве. Это помещение построили в 1722 – 1730 годах для пекарни Софийского монастыря.

Электронный аукцион по этому помещению запланирован на 24 января. А стартовая цена там составляет 29,5 тысячи гривен.

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