"Живий додому не дійдеш": в Одесі водійка знесла паркан і з чоловіком напала на журналістів

В Одесі водійка авто, не впоравшись з керуванням, на повному ходу влетіла у металеву загорожу і знесла її. Це трапилося 19 грудня на проспекті Шевченка, біля Палацу спорту.

Втім, на цьому вона не зупинилися і напала на журналістів, які знімали наслідки аварії. З кулаками на оператора кидався і супутник неадекватної жінки, який навіть погрожував йому вбивством.

Важливо На Одещині водій Lexus на смерть збив літнього пішохода



Жінка поводила себе неадекватно і кидалася на журналістів / Скриншот відео

Обіцяли, що не залишать живим

Водійка, яка врізалася у паркан, усіляко заважала знімальній групі вести репортаж з місця подій: вона видерла телефон з рук кореспондентки й кинула його на землю, постійно штовхала і лаяла оператора і робила все, аби він не міг працювати.

На всі зауваження жінка реагувала словами: "Мені так хочеться".

Зрештою їй на допомогу підбіг молодик, який почав кричати оператору, що покалічить його, й обіцяв, що той вже не повернеться додому живим.

Зловмисника не бентежило навіть те, що поряд були працівники поліції.

Удар авто був настільки сильним, що його розвернуло. Передню частину машини після зіткнення сплющило, а кілька секцій паркану повністю вибило.



На допомогу горе-водійці прибіг її супутник / Скриншот відео

Не покаялася

Свою провину водійка намагалася списати на нібито встановлену посеред дороги напівсферу. Крім того, вона запевняла журналістів, що страхова компанія покриє усі витрати на ремонт загорожі. Після скандальних зйомок представники медіа написали заяву до поліції на неадекватну водійку та її "захисника".

Схожий "дрифтер" з київської Дарниці

Подібний інцидент трапився і на столичній Дарниці 14 грудня. Там водій таксі Uber не впорався з керуванням і на великій швидкості зніс загорожу тротуару. Загальмувати порушнику вдалося лише у паркані автосалону.

В Одесі водійка знесла паркан і напала на журналістів: відео – Увага! Присутня нецензурна лексика