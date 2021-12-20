Впрочем, на этом она не остановилась и напала на журналистов, снимавших последствия аварии. С кулаками на оператора бросался и спутник неадекватной женщины, который даже угрожал ему убийством.

Важно В Одесской области водитель Lexus насмерть сбил пожилого пешехода



Женщина вела себя неадекватно и бросалась на журналистов / Скриншот видео

Обещали, что не оставят живым

Водительница, которая врезалась в забор, всячески мешала съемочной группе вести репортаж с места событий: она вырвала телефон из рук корреспондента и бросила его на землю, постоянно толкала и ругала оператора и делала все, чтобы он не мог работать.

На все замечания женщина реагировала словами: "мне так хочется".

В конце концов ей на помощь подбежал молодой человек, который начал кричать оператору, что покалечит его, и обещал, что тот уже не вернется домой живым.

Злоумышленника не смущало даже то, что рядом были сотрудники полиции.

Обратите внимание! Удар авто был настолько сильным, что его развернуло. Переднюю часть машины после столкновения сплющило, а несколько секций забора полностью выбило.



На помощь горе-водителю прибежал ее спутник / Скриншот видео

Не покаялась

Свою вину водитель пыталась списать на якобы установленную посреди дороги полусферу. Кроме того, она уверяла журналистов, что страховая компания покроет все расходы на ремонт изгороди. После скандальных съемок представители медиа написали заявление в полицию на неадекватного водителя и ее "защитника".

Похожий "дрифтер" из Киевской Дарницы

Подобный инцидент произошел и на столичной Дарнице 14 декабря. Там водитель такси Uber не справился с управлением и на большой скорости снес ограду тротуара. Затормозить нарушителю удалось лишь в заборе автосалона.

В Одессе водитель снесла забор и напала на журналистов: видео – Внимание! Присутствует нецензурная лексика