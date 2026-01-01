Росія атакувала "Шахедами" порти в Одесі та Ізмаїлі: пошкоджені причали й обладнання

Уночі 1 січня Росія обстріляла кілька регіонів України. Під атакою ворожих дронів знову була портова інфраструктура Одещини.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

Які наслідки ударів по портах Одещини?

У ніч проти 1 січня Росія знову атакувала два українські порти ударними безпілотниками. Внаслідок атак, за даними Кулеби, в Ізмаїльському порту пошкоджено причали та портову техніку.

Під прицілом ворога був також Одеський порт. Як повідомив віцепрем'єр, там уламки БпЛА і вибухова хвиля уразили портове обладнання, транспорт та окремі об'єкти інфраструктури.

На місцях ударів ніхто не постраждав. Там рятувальники та профільні служби ліквідують наслідки атаки та оцінюють завдані збитки.

Попри ворожі атаки, порти працюють і Україна продовжує виконувати свої зобов'язання продовольчого експорту та забезпечувати роботу логістичної інфраструктури,

– запевнив Кулеба.

Де Росія ще атакувала на Новий рік?