Россия ударила дронами по двум портам Одесской области на Новый год
- В ночь на 1 января Россия атаковала украинские порты в Одесской области дронами, повредив причалы и портовую технику в двух портах.
- Несмотря на атаки, порты продолжают работать, и Украина выполняет свои обязательства по продовольственному экспорту.
Ночью 1 января Россия обстреляла несколько регионов Украины. Под атакой вражеских дронов снова была портовая инфраструктура Одесской области.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.
Какие последствия ударов по портам Одесской области?
В ночь на 1 января Россия снова атаковала два украинских порта ударными беспилотниками. В результате атак, по данным Кулебы, в Измаильском порту повреждены причалы и портовая техника.
Под прицелом врага был также Одесский порт. Как сообщил вице-премьер, там обломки БпЛА и взрывная волна поразили портовое оборудование, транспорт и отдельные объекты инфраструктуры.
На местах ударов никто не пострадал. Там спасатели и профильные службы ликвидируют последствия атаки и оценивают нанесенный ущерб.
Несмотря на вражеские атаки, порты работают и Украина продолжает выполнять свои обязательства продовольственного экспорта и обеспечивать работу логистической инфраструктуры,
– заверил Кулеба.
Где Россия еще атаковала на Новый год?
Днем 1 января Россия ударила КАБом по пригороду Харькова. По данным местных властей, известно о по меньшей мере одном пострадавшем.
Российские дроны ночью также атаковали энергообъекты. В результате без света частично остались жители Одесской, Черниговской области и Волыни.
В Волынской области после массированной атаки "Шахедов" более 100 тысяч абонентов были обесточены.