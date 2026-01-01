Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия ударила дронами по двум портам Одесской области на Новый год
1 января, 12:43
2

Россия ударила дронами по двум портам Одесской области на Новый год

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В ночь на 1 января Россия атаковала украинские порты в Одесской области дронами, повредив причалы и портовую технику в двух портах.
  • Несмотря на атаки, порты продолжают работать, и Украина выполняет свои обязательства по продовольственному экспорту.

Ночью 1 января Россия обстреляла несколько регионов Украины. Под атакой вражеских дронов снова была портовая инфраструктура Одесской области.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

Какие последствия ударов по портам Одесской области?

В ночь на 1 января Россия снова атаковала два украинских порта ударными беспилотниками. В результате атак, по данным Кулебы, в Измаильском порту повреждены причалы и портовая техника.

Под прицелом врага был также Одесский порт. Как сообщил вице-премьер, там обломки БпЛА и взрывная волна поразили портовое оборудование, транспорт и отдельные объекты инфраструктуры.

На местах ударов никто не пострадал. Там спасатели и профильные службы ликвидируют последствия атаки и оценивают нанесенный ущерб.

Несмотря на вражеские атаки, порты работают и Украина продолжает выполнять свои обязательства продовольственного экспорта и обеспечивать работу логистической инфраструктуры,
– заверил Кулеба.

